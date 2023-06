Autobestuurder vrijgesproken voor aanrijding in Duffel waarbij fietser zijn been verloor

Op 27 mei 2021 reed een autobestuurder op de Mechelsebaan in Duffel een fietser aan. Het ongeluk gebeurde op het moment dat de bestuurder een andere auto langs rechts wilde inhalen en het fietspad opreed. Daardoor kon hij de fietser, die in de tegengestelde rijrichting over het fietspad reed, niet meer ontwijken. De fietser slingerde 20 meter verder in de gracht. De 17-jarige fietser was zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd de jongeman een maand lang in een kunstmatige coma gehouden. Na een maandenlange, zware revalidatie besloten de dokters dat zijn linkerbeen geamputeerd moest worden.