Werken Koning Boudewijnlaan in Hasselt gestart voor vrije bedding Spartacus-trambus

20 jaar en 500 parlementaire vragen later is het startschot voor de realisering van het Spartacusproject gegeven in Hasselt. Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD) is opgetogen. "Voor de volledige Spartacus Lijn 2 zijn in Diepenbeek, Genk en Maasmechelen al een aantal omgevingsvergunningen afgeleverd. Sommige omgevingsvergunningen zijn nog in de maak. In deze legislatuur zullen we 50 procent van vrije busbaan realiseren", zegt Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD).