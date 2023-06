Moeder "baby Pia" geeft in Mol startschot voor meer inclusieve speeltuinen, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen

"Daarom heb ik 2 jaar geleden bij de Warmste Week een project ingediend om in Lier een inclusieve speeltuin in te richten. In maart van dit jaar is die geopend en die blijkt al een enorm succes."



"We zijn er al langsgeweest met Pia en haar klasgenootjes. De toestellen zijn rolstoeltoegankelijk maar kunnen evengoed gebruikt worden door kinderen zonder beperking. Pia is de enige in haar klas met een motorische beperking. De andere kindjes rijden dan met Pia rond in haar rolstoel. Dat is zo mooi om te zien, hoe zij samenspelen en hoeveel interactie er dan is, en dat op zo'n jonge leeftijd", zegt mama Ellen ontroerd.