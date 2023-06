Zeldzame scharrelaar gespot in Aalter: "Komt maar om de paar jaar voor in ons land"

"Voor de waarnemer was het toch wel schrikken toen hij de scharrelaar een goeie week geleden zag verschijnen", vertelt Bastiaan De Ketelaere, vogelkenner bij Natuurpunt. "Een scharrelaar komt in Vlaanderen maar zelden voor. De vorige is gezien in 2020 en daarvoor moeten we al terug naar 2016."

Een scharrelaar is een mediterrane vogel die voornamelijk in Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland voorkomt. "Het is een heel opvallende vogel. Hij doet qua grootte een beetje denken aan een gaai of een kauw, maar qua kleur is het een felle, azuurblauwe vogel. Zeker in vlucht is hij heel opvallend. Je ziet hem meestal op draden of een uitkijkpunt zitten."