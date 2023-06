Pakistan hangt vlaggen halfstok na dodelijke schipbreuk op Middellandse Zee: "Er gaat hier zoveel mis dat mensen op gammele boot stappen"

"Aan zo'n reddeloosheid moeten we iets doen, en ook aan de maffia die dit organiseert, klonk toen al. Maar deze nieuwe ramp laat zien dat er niets is gebeurd", zegt Van der Maten. "De regering kan wel zeggen dat de vlaggen moeten hangen, maar ze krijgt zelf de schuld, onder meer van de nationale mensenrechtencommissie".

De economische problemen in Pakistan zijn enorm, schetst Van der Maten. "Sinds oud-premier Imran Khan is afgezet, doen de regering en de oppositie niets anders dan vechten. De economie ligt intussen op z’n gat, het IMF wil niet lenen dus Pakistan kan elk moment failliet gaan, er is een inflatie van 40 procent. Er is zoveel mis in Pakistan dat mensen hier niet meer willen wonen en in een gammele boot stappen."