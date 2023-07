Art nouveau, scherpe cartoons of jaren 90-nostalgie: dit zijn onze expotips voor de zomer

Toen VUB-rector Caroline Pauwels al ziek was, stelde ze nog mee een tentoonstelling samen met werk van hedendaagse vrouwelijke kunstenaars, met als titel "Summertime and the living is easy". In augustus '22 is Pauwels overleden. Nu brengt de Brusselse galerie Schönfeld een vervolg, een groepsexpo met werk van Liza François, Klaartje Lambrechts, Benedicte Lobelle, Eliza Pepermans (afbeelding hierboven), Lidia Szynkiewicz en Janine Vandebosch. Met een titel die Caroline Pauwels zeker zou appreciëren: "You can not keep summer from coming back." Tot 5 augustus.