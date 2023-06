"Karkassen en beenderen lagen in de weide": man uit Nieuwerkerken krijgt boete van 2.000 euro voor verwaarlozing schapen

Een 69-jarige man uit Nieuwerkerken is door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een boete van 4.000 euro voor dierenverwaarlozing, waarvan de helft met uitstel. De man verwaarloosde zijn 25 schapen die in een weide in Herk-de-Stad stonden. De inbreuken werden in mei en in juni 2021 vastgesteld.