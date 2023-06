70ste stripmuur in Brussel: De Boom in Neder-over-Heembeek

Het is al de 70ste stripmuur in de stad Brussel. Al meer dan 30 jaar profileert Brussel zich als hoofdstad van de strip. Op heel wat muren staat grote striptekeningen. Dat gaat van traditionele strips als Suske en Wiske, Kwik en Flupke en Thorgal, tot meer literaire tekeningen met een boodschap. Je kan wandelingen maken langs de tientallen stripmuren. Eentje daarvan brengt je in Neder-over-Heembeek in het noorden van Brussel.