Vrouw in kritieke toestand nadat ze met auto in Albertkanaal in Merksem belandt

Een auto is vanavond in het Albertkanaal beland, aan de Vaartkaai in Merksem, onder de brug van de Noorderlaan. Een duikteam kon de vrouw uit de auto redden, ze werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze ook een man aan die zichzelf tijdig in veiligheid had kunnen brengen. Hij is opgevangen door slachtofferhulp. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt volop onderzocht. De auto is uit het water gehaald en getakeld.