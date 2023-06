Bakkerij uit Strombeek-Bever verzorgt het dessert tijdens het staatsbanket voor Nederlands koningspaar

"Het laatste feestje was nog maar een maand geleden", legt Van Duüren uit. "Dat was een tuinfeest in het koninklijk domein van Laken ter gelegenheid van koning Filip die tien jaar op de troon zat. We hebben toen gezorgd voor minigebak en macarons. Die konden we tentoonstellen in de Oranjerie, een prachtige locatie."