Ophef op sociale media over viraal filmpje van gewelddadige overval in Bordeaux: wat weten we over de zaak?

Een virale video van een gewelddadige overval op een grootmoeder (73) en een kleindochter (7), gisterenmiddag in de Franse stad Bordeaux, zorgt ook in ons land voor ophef op sociale media. De dader is een in Frankrijk geboren 29-jarige man met een psychiatrische problematiek. De familie van de slachtoffers spreekt ondertussen haar verontwaardiging uit over zowel de verspreiding van de beelden als de "politieke recuperatie" ervan.