Belangrijke horde voor natuurherstelwet is genomen: Europese lidstaten keuren Zweeds voorstel goed

Timmermans nam tijdens de zitting het woord om het Vlaamse tegengas tegen het voorstel van de Commissie te benoemen. Hij schakelde daarvoor van het Engels naar het Nederlands. "Zuhal (Demir, red.) en ik hebben veel woordenwisselingen gehad, vooral in de media", zei hij. "Maar nu we samen in de kamer zitten wil ik zeggen: het is ons doel om in te zetten op maximale flexibiliteit en rekening te houden met de specifieke situatie van sommige lidstaten zoals Oostenrijk en België. We willen verder met jullie blijven praten. Ik garandeer je persoonlijk in naam van de Europese Commissie dat we de rol van de lidstaten zullen blijven garanderen."