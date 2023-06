Berg verontreinigd slib in Paddenbroek verdwijnt: "Dit kan niet in een natuurgebied"

Zo'n zestal jaren geleden werden de beken in het natuurgebied Paddenbroek in Berchem ontruimd. Daaruit werd 9.700 ton slib gehaald. Bovendien bleek het slib ook verontreinigd te zijn. In sommige stalen uit het slib werd 100 ppm chroom gemeten, terwijl 90 ppm de toelaatbare bovengrens is. "Waarschijnlijk komt dat door de industrie hier in de buurt", vertelt Lucia Decuyper van Natuurpunt. "Die grote berg slib moet weg. Zo’n verontreinigde grond hoort niet thuis in een natuurgebied."

Op dit moment is de slibheuvel bijna niet meer zichtbaar, omdat die al vol staat met struiken en bomen. Natuurpunt is tevreden dat de provincie beslist heeft om de berg slib af te voeren. "Dit had eerder moeten gebeuren. De berg wordt volledig verwijderd tot op het maaiveld. Dat zal wel opnieuw snel begroeid raken door bomen en andere beplanting", zegt Decuyper. De werken starten in september of oktober 2023.