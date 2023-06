Vader van de twee kinderen die om het leven zijn gekomen bij brand in Puurs-Sint-Amands, is aangehouden

De brand gisterennacht in het huis in Sint-Amands was kort en hevig. De moeder en haar twee kinderen van 4,5 en 8 jaar oud lagen te slapen toen het vuur uitbrak. De moeder geraakte buiten, met de hulp van een buurman. De brandweer kon ook de twee kinderen nog bevrijden, maar in de loop van de nacht bezweken ze aan hun verwondingen. De moeder ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.