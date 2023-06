Brussels Beer Project brengt eerste pils op de markt van milieuvriendelijk geteelde gerst

Terra Pils is een licht bitter bier dat momenteel alleen verkrijgbaar is van het vat in bepaalde Brusselse cafés en de BBP Taprooms. Nieuw is dat het bier volledig wordt gemaakt met gerst uit "regeneratieve landbouw", een term die duidt op de landbouwpraktijken van boeren, die bij het bebouwen van de grond rekening houden met onder andere de biodiversiteit en de kwaliteit van de grond.