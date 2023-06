Brussels Gewest werkt voor het eerst beleid rond sekswerk uit, maar oogst kritiek

De resolutie met beleidsvoorstellen is dinsdag goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken met 9 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 onthoudingen. De resolutie kwam tot stand in een reeks hoorzittingen waarin Brussels parlementslid Els Rochette (one.brussels - Vooruit) het voortouw nam. Nu de tekst is goedgekeurd in de commissie, zal er nog over moeten worden gestemd in de plenaire vergadering van de Brusselse regering.