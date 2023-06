CBX Medical in Herzele krijgt grootste Belgische subsidie ooit voor onderzoek naar cannabinoïden

Het Belgische bedrijf CBX Medical ontwikkelt producten op basis van cannabinoïden in medische cannabis. Cannabinoïden zijn actieve stoffen die voor de werking van cannabis zorgen. Met de subsidies wil CBX Medical samen met de VUB onderzoek doen naar de biologische beschikbaarheid van de cannabinoïden. Daarmee wordt in de farmacie bedoeld hoeveel van het product na inname uiteindelijk werkzaam is in het lichaam. Hoe groter die hoeveelheid, hoe doeltreffender het product.

De Belgische start-up heeft van de Waalse overheid 573.000 euro subsidie gekregen om onderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van de cannabinoïden. Dat is volgens hen de grootste subsidie ooit in België. Het bedrijf heeft de som nog bijgepast tot 800.000 euro. Met dat geld gaan ze samen met de VUB het onderzoek uitvoeren. "De toepassing van onze producten is puur medisch en kan dus enkel via de apotheker verkregen worden. Enkel op die manier kunnen we een correct gebruik en correcte dosering garanderen", zegt van Hoenacker.