Christ uit Oosterzele laat bronzen beelden maken als eerbetoon aan overleden vrouw

Christ Carlier en Cecile ‘Anneke’ Zwaenepoel leerden elkaar 25 jaar geleden kennen in een West-Vlaams danscafé. "Anneke was een fervente danseres en ging bijna wekelijks dansen, we zijn toen in zwijm gevallen voor elkaar", vertelt Christ. Het koppel vestigde zich in Oosterzele.

Twee jaar geleden kwam er aan hun geluk een einde toen Anneke stierf, midden in de coronapandemie. "Ik heb toen de toelating gekregen om drie weken bij haar te logeren in het ziekenhuis. Tot de laatste dag hebben we geprobeerd om plezier te maken. We hadden toen ook wat gesprekken over haar begrafenis. Ik heb haar beloofd om er iets speciaals van te maken. Wat het geworden is, heeft ze nooit geweten."