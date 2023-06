De Croo wist van visa voor Iraanse delegatie: "Konden niet anders om groot diplomatiek incident te vermijden"

"Ons land heeft dit risico niet genomen om de eenvoudige reden dat we ons blijven inzetten voor de situatie van en voor de vrijlating van Europeanen die onterecht gevangen zitten in Iran." België sloot eind mei een ruildeal met Iran om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen. Ons land hielp ook drie andere Europeanen vrij te krijgen uit Iraanse gevangenissen. De vraag of de visa aan de Iraanse delegatie mochten worden uitgereikt om naar Brussel af te zakken, stelde zich tijdens de periode dat de deal tot stand kwam. De Zweeds-Iraanse VUB-prof Ahmadreza Djalali zit nog steeds gevangen in Iran.