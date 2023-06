Nog geen Belgische stem voor natuurherstelwet door verzet Open VLD en CD&V, minister Demir: "Hoop wel dat andere lidstaten voor stemmen"

Zit niet in Demirs bagage: een Belgisch standpunt. Daarover onderhandelden de bevoegde kabinetten van de gewesten en de federale regering tot gisteren. Maar ze slaagden er niet in een gedeeld standpunt overeen te komen. De Vlaamse regering is intern verdeeld: N-VA is bereid om de tekst te steunen die het Zweeds voorzitterschap van de Raad van de EU heeft voorbereid. Maar Open VLD en CD&V willen dat niet. En zonder Vlaams standpunt is er ook geen Belgisch.