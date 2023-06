Dieven met een hongertje: curryworsten, berepoten en andere frituursnacks gestolen bij frituur uit Perk

In maart 2021 werd de frituur nog het slachtoffer van de zogenaamde frituurbende, die toen toesloeg in heel wat frituren in de regio. Het onderzoek naar de nieuwe inbraak loopt. “De politie is de nodige vaststellingen komen doen en heeft alles onderzocht op sporen van vingeradrukken. Ze hebben alvast één vingerafdruk gevonden die mogelijk van een inbreker is. Wie weet levert dat wat op."