Dochters organiseren zelf zoektocht naar hun vermiste moeder in Strombeek-Bever: "Blijven hopen op goede afloop"

De federale politie deed al een zoekactie met een helikopter, maar zonder resultaat. Haar twee dochters en de familie organiseren daarom vandaag zelf een zoektocht. "Sinds woensdagnacht zijn we beginnen zoeken", zegt schoonzoon Quni Verreydt. "We hebben al dagen en nachten gezocht, samen met de politie en vrienden. We hebben gezocht in heel Strombeek-Bever, Humbeek, Vilvoorde en Machelen. Met deze actie proberen we nog meer mensen te bereiken. We werken daarvoor ook samen met de Cel Vermiste Personen."