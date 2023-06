Leuvenaar dealt drugs voor Nederlandse bende: "Hij had 15 klanten in Leuven"

Een man uit Leuven moet 18 maanden de cel in voor het dealen van drugs. Hij had in Leuven zo'n 15 klanten aan wie hij geregeld heroïne verkocht.

De dealer startte zijn handeltje in september 2021. Hij liep al snel tegen de lamp en bekende de feiten. Ook nadien werd hij nog enkele keren betrapt met heroïne en speed op zak. De man was zelf verslaafd aan drugs en een bende uit Nederland had hem voorgesteld om zijn druggebruik te financieren door zelf heroïne te verkopen.

De beklaagde werd al verschillende keren veroordeeld en daarom besliste de rechter om hem nu een effectieve gevangenisstraf op te leggen van 18 maanden. Daarbovenop krijgt hij nog een geldboete van 8000 euro.