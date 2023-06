4 vrachtwagens en een auto botsen: E19 volledig versperd in Brecht, richting Antwerpen

De E19 is in Brecht volledig versperd, richting Antwerpen. 4 vrachtwagens en een auto zijn er tegen elkaar gebotst. De auto is geklemd tussen de vrachtwagens. De brandweer is ter plaatse om de 2 inzittenden te bevrijden. De federale politie meldt dat de weg langere tijd zal afgesloten zijn en raadt aan om om te rijden via de A12.