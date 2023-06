Onderzoeksrechter Europees corruptieschandaal stapt op wegens banden tussen zijn zoon en zoon van PS-Europarlementslid Arena

De hamvraag is natuurlijk wat het vertrek van Claise betekent voor het onderzoek. "Wellicht zal het wat vertraging oplopen", zegt Heymans daarover. "Het is ook de vraag in hoeverre de advocaten hiervan nog een punt gaan maken. Het kan zijn dat ze sommige onderzoekdaden ongeldig willen laten verklaren, omdat ze zouden kunnen zeggen dat het tot nog toe niet onpartijdig zou zijn verlopen."

De vraag is ook of het echt zover komt. De link tussen de onderzoeksrechter en de huidige verdachten is erg klein. "Het gaat over zijn zoon en de zoon van Arena die op dit ogenblik nog geen verdachte is", zegt Heymans. "Het is dus afwachten of het echt tot problemen zal leiden."



Het onderzoek gaat intussen voort. "We horen dat het om een grote zaak gaat waarin mogelijk veel geld gecirculeerd heeft. Er blijft wel veel onduidelijkheid over de zaak hangen. Er is de spijtoptant -Panzeri- die verklaringen aflegt, waarbij er mogelijk nog wat naar buiten komt. Ook of dat voor de Europese verkiezingen van volgend jaar zal gebeuren, is nog afwachten."