Fietsers en voetgangers negeren verbod en gebruiken brug over E17 tijdens werken

De brug Oudeheerweg-Heide over de E17 in Waasmunster is al enkele maanden afgesloten voor alle verkeer omdat een aannemer de brug aan het omvormen is tot een ecoveloduct. Dat is een brug met aan de ene kant een fietspad/voetpad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken. Hoewel de brug afgezet is met nadarhekken en er ook verbodsborden staan, merkt de aannemer dat voetgangers en fietsers de brug blijven gebruiken. En dat is gevaarlijk voor zowel de arbeiders op de werf als voor de zwakke weggebruikers.