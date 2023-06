Steeds meer mensen verzekeren hun fiets tegen diefstal en schade, vooral bij duurdere modellen

Je kan je fiets laten verzekeren voor pechverhelping, materiële schade, lichamelijke schade en/of fietsdiefstal. Bij dat laatste is het wel belangrijk om de voorwaarden van je polis goed te kennen. Dat merkte Nicky Aerts toen er in haar garage werd ingebroken en de inbrekers haar fiets meenamen. Ze kreeg geen uitbetaling van haar verzekeraar omdat de fiets in haar garage niet op slot was gezet.