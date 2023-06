Himalaya-gletsjers kunnen door klimaatverandering tegen eind deze eeuw voor 80 procent verdwenen zijn 

Klimaatwetenschapper Stijn Souverijns gaf bij De Ochtend op Radio 1 meer uitleg over het rapport. Souverijns is onderzoeker bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, kortweg het VITO. Zelf is hij niet verbaasd over de nieuwe resultaten. "Ik ben betrokken bij een onderzoek naar gletsjers in Pakistan en daar zien we gelijkaardige resultaten als in het rapport dat nu is bekendgemaakt", legt hij uit. "Bijna alle studies van de laatste jaren tonen aan dat het Himalaya-ijs steeds sneller smelt."