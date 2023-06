Lichaamsgeur, alcohol of zweet: wat vinden muggen het lekkerst?

"Er is bijvoorbeeld gekeken of bepaalde stoffen muggen aantrekken, of die muggen aanzetten tot bijten. Er is onderzoek gedaan naar de rol van bierconsumptie, naar of dat een bepaalde bloedgroep je aantrekkelijker maakt voor muggen... Maar dat soort studies zijn vaak gedaan in kleine groepjes. Bovendien is het erg moeilijk om een variabele te isoleren", legt Hol uit in Laat. In het geval van onderzoek naar bloedgroep bijvoorbeeld, kan het dat de deelnemers ook op andere vlakken verschillen.