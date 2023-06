Stad Genk begint met heraanleg Evence Coppéelaan in september

In totaal gaat het om een brede zone van een kilometer lang. "Ik denk dat we een van de grootste onthardingsprojecten in Vlaanderen zijn tijdens deze legislatuur. Vroeger was de laan bijna een autosnelweg, dus ook zeer breed. Het project kost ongeveer vijf miljoen euro en we krijgen enorm veel steun van het Departement Omgeving en Milieu", aldus Kriekemans.