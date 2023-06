Brussel bekend terrein voor Nederlandse koningin: Máxima woonde stiekem jaar lang in onze hoofdstad

Máxima werkte als econome bij de Deutsche Bank in New York. Meteen na de ontmoeting met WIllem-Alexander vroeg ze haar overplaatsing aan naar Brussel. "Waar ze precies woonde, is niet geweten", zegt royaltykenner Joëlle Vanden Houden in De wereld vandaag op Radio1. "Er circuleerde één foto van een bepaald appartement, maar we waren niet zeker dat ze daar woonde. En we zijn daar ook niet naar op zoek gegaan. De Belgische pers zijn dan ook niet echt "persmuskieten". Wel wisten we dat ze op de Louizelaan naar 'kapper Roger' ging en ook Natan heeft ontdekt."