Huiszoeking in hoofdkwartier van organiserend comité Olympische Spelen Parijs in zaak van mogelijke corruptie

Volgens het Franse persagentschap AFP hebben de speurders op meerdere plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, waaronder het hoofdkwartier van het organiserende comité en een kantoor van Solideo. Dat is de maatschappij die de bouw van de stadions en andere infrastructuurwerken coördineert.

Franse media melden, op basis van een bron binnen het Openbaar Ministerie, dat de huiszoekingen in twee vooronderzoeken passen die respectievelijk in 2017 en 2022 zijn geopend, maar waar tot op vandaag niet over gecommuniceerd was.

Die onderzoeken zouden gaan over belangenvermenging en vriendjespolitiek en werden deels geopend op basis van informatie van een Frans anticorruptie-agentschap. Er worden vragen gesteld bij de toekenning van verschillende contracten in het kader van de Olympische Spelen. Er wordt ook onderzocht of overheidsgeld is verduisterd.