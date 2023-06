Zoon van president Biden beschuldigd van fiscale misdrijven en illegaal wapenbezit, maar sluit akkoord om celstraf te voorkomen 

Hunter Biden (53) kampte jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Na de dood van zijn broer Beau in 2015 zakte hij steeds dieper weg in die verslaving. "Hunter is ervan overtuigd dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid op te nemen voor de fouten die hij heeft gemaakt tijdens een woelige periode en een periode van verslaving", reageert zijn advocaat op het akkoord. "Hij kijkt er naar uit om verder te werken aan zijn herstel."

Hunter Biden is al jaren het mikpunt van stevige kritiek door de voormalige president Donald Trump. Onder meer Hunter Bidens omstreden activiteiten in Oekraïne - lang voor de Russische invasie - werden door Trump aangekaart. Ze leidden zelfs tot de eerste afzettingsprocedure tegen Trump, nadat die als Amerikaans president de Oekraïense president Volodimir Zelenski onder druk zou hebben gezet om een onderzoek naar Hunter Biden te openen.

De Republikeinen zijn nog altijd niet klaar met Hunter Biden. Republikeinse Congresleden onderzoeken momenteel zowat elk facet van Hunter Bidens economische handel en wandel. De partij dreigde al meermaals met een onderzoekscommissie tegen de zoon van de president.