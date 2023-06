Antwerpse GZA Ziekenhuizen stellen innovatieve stoel voor: minder drukwonden voor patiënten op intensieve zorgen

Bovendien investeerden de ziekenhuizen in kussens met perslucht die ze onder matrassen kunnen leggen om de patiënten van houding te laten wisselen. Voordien legden ze kussens op de matrassen, maar dat zorgt voor een minder goede houding. "Je kan ze opblazen met perslucht, zodra het nodig is om een patiënt in buikligging te leggen. Dat is minder arbeidsintensief en zorgt ervoor dat de matras, die speciaal gemaakt is om drukwonden te voorkomen, die functie kan behouden", besluit de hoofdverpleegkundige.