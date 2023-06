Kersen in Limburg later geplukt, maar ze zijn zoeter

"Ik denk dat we toch wel 10 à 14 dagen vertraging opgelopen hebben door het donkere, gure weer in april", zegt fruitteler Brecht Geerdens uit Diepenbeek. "Ik vermoed dat ook de appels en peren hierdoor later rijp zullen zijn. De zonnige dagen van de voorbije weken hebben de kersen wel een stevige duw in de rug gegeven. Ik hoop begin volgende week te kunnen beginnen met plukken. Het enige wat ik nu kan doen is in spanning afwachten en hopen dat het onweer in onze regio meevalt."