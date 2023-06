Kinderen van Vlaams-Nederlandse Julianaschool uit Etterbeek ontmoeten koning Willem-Alexander en koningin Maxima

De prinses Julianaschool in Etterbeek is een verborgen parel aan de rand van de Europese wijk. Volgend schooljaar bestaat de school honderd jaar. Directeur Oscar Kraut is trots op zijn schooltje tussen de statige rijhuizen. “De school was oorspronkelijk enkel van en voor Nederlanders die hier in de buurt wonen en werken. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw horen we bij de Vlaamse gemeenschap en volgen we ook de Vlaamse leerplannen. We noemen onszelf een Vlaams-Nederlandse school. Iedereen, ook kinderen uit de buurt zijn welkom.”

Toch zitten er vooral veel Nederlandse kinderen op school, dat zie en hoor je. Het zijn bijna allemaal kinderen van Nederlandse expats, dat zijn Nederlanders die tijdelijk in België wonen en werken. Ze hebben vaak een baan bij de ambassade, internationale bedrijven of de Europese instellingen.