Kledingpunt opent magazijn in Peer vanaf juli

"We hebben inzamelpunten over heel Vlaanderen, en ook een aantal in Wallonië, bij vrijwilligers die een klein stukje van hun huis afstaan om kleding in te zamelen. Zij zorgen ervoor dat er veel aanvragen komen uit hun regio. Het inzamelpunt in Peer is heel actief en zamelt veel kleding in, maar zorgt ook voor veel aanvragen. Samen hebben we gekeken hoe we er in Peer voor kunnen zorgen hoe de hoge nood beter opgelost kan worden. We zagen dat een inwoner zijn magazijn verhuurde en zo kwamen we hier terecht."