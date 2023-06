Klein vluchtelingenkamp uit Duinkerke nagebouwd voor Wereldvluchtelingendag in Westouter

Op 50 km van Westouter ligt het vluchtelingenkamp van Duinkerke en iedere maand gaat de organisatie 'Allemaal Mensen' uit Westouter naar die plek. Jef Leeuwerck van de Elfnovembergroep ging in mei met hen mee. Hij was zo onder de indruk van de erbarmelijke leefomstandigheden van de vluchtelingen, dat hij iets wou doen. "We hebben hier een klein kampje nagebouwd zoals we zagen in Duinkerke. Een aantal tentjes, takken met zeilen op, een wasrek met wat kleren, bidons met water enzovoort. Het is de manier waarop de vluchtelingen hun tijdelijk kamp bouwen in Duinkerke. We hebben die vluchtelingen ontmoet, met hen gesproken en foto's genomen. We hopen dat mensen die de gedachtenistuin bezoeken, even stilstaan bij de schrijnende toestand daar. "