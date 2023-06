"De Oranjes zijn duidelijk goede vrienden van Filip en Mathilde": tevreden gezichten na eerste dag Nederlands staatsbezoek

Het is het allereerste staatsbezoek van het Nederlandse koningspaar aan ons land, maar dat wil niet zeggen dat de banden tussen onze landen niet goed zijn, zegt expert royalty Pascale Mertens: "De Oranjes zijn goede vrienden van Filip en Mathilde. Mathilde is bijvoorbeeld de meter van één van hun dochters. Je ziet dat ook tijdens dit staatsbezoek, bijvoorbeeld aan de knuffels die ze uitdelen. En vanavond blijft het koningskoppel hier slapen, in het kasteel in Laken, thuis bij Filip en Mathilde. Dus niet in de gastenvertrekken in het paleis in Brussel waar internationale gasten normaal verblijven."