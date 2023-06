Leuven wil komaf maken met discriminatie op huurmarkt

De sessies passen in het "actieplan discriminatie" waarmee de stad de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt verder opvoert. “We kregen bij ons meldpunt voor discriminatie geregeld klachten over discriminatie op de woonmarkt”, zegt schepen van Diversiteit Lalynn Wadera (Vooruit). “Om een goed zicht te krijgen op de realiteit, deden we in 2021 een onderzoek.”

De onderzoekers stuurden onder meer eenzelfde mail aan verhuurders en makelaars, vanuit twee verschillende namen. Eén kandidaat-huurder had een typisch Belgische naam, een andere had een naam die een buitenlandse origine deed vermoeden. “De resultaten bevestigden dat er sprake is van discriminatie op de woonmarkt. Vooral mannen met een Maghrebijnse naam maakten duidelijk minder kans om een woning te mogen bekijken dan andere kandidaten. Tijd dus voor actie”, aldus Lalynn Wadera.