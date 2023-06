Leuvense taxichauffeur krijgt mes in de borst: dader ziet straf in beroep van 5 jaar cel omgevormd worden tot werkstraf

Het Brusselse hof van beroep bevestigde vorige week die vrijspraak, maar hervormde het vonnis voor de eerste beklaagde. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en een geldboete van 600 euro.

Het hof hield onder andere rekening met de overschrijding van de redelijke termijn in het dossier, maar is ook van oordeel dat de veertiger niet de intentie had om het slachtoffer te doden. “Het is mogelijk dat de beklaagde in eerste instantie met zijn vuisten heeft proberen uit te halen en pas bij de laatste keer het mes uit zijn jaszak heeft gehaald om daarmee één keer te steken”, klinkt het in het arrest.