Loden grafkist uit 14e eeuw geopend in Brugge: "Skelet is zeer goed bewaard gebleven"

Archeoloog Dieter Verwerft heeft intussen al iets meer aanwijzingen om wie het gaat. "Het gaat om iemand uit de top van de bevolking, waarvoor de Eeckhoutabdij belangrijk was. Op basis van de positie en oriëntatie van het skelet vermoeden we dat het geen religieus figuur was. Hij is ook niet met bijgiften begraven. De meest waarschijnlijke piste is dat de persoon een lid was van een machtige familie."

"Ik denk dat we ooit de identiteit zullen kennen. Op de beschilderde grafkelder staat nog een wapenschild. De botten kunnen nog vrij nauwkeurig gedateerd worden. We kunnen eventueel nog een DNA-staal linken aan familieleden die vandaag nog leven. Archeologie doe je best niet te snel, geef ons nog een jaar."