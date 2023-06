Messenmaker Antoine Van Loocke krijgt vitrinekast in bib van Scheldewindeke: "Jouw vuilzak is mijn goudmijn"

Vanaf vandaag kan je in de bibliotheek van Scheldewindeke het werk bewonderen van messenmaker Antoin Van Loocke. Hij maakt al 25 jaar met de hand messen in zijn atelier in Oosterzele. Zijn messen worden gebruikt in de beste restaurants waaronder het 'Hof Van Cleve'. Ze zijn uitsluitend gemaakt van gerecycleerd materiaal. "Ik ben die 'gekke' man die in containerparken rondneust naar rommel die niemand wil", vertelde hij aan Radio2-reporter Margaux van de regio.