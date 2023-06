Minister Verlinden wil snel debat over nationaal toegangsverbod in recreatiedomeinen

Er wordt nu gekeken naar wetgeving naar analogie met de voetbalwet. In die wet is ook de mogelijkheid van een nationaal stadionverbod opgenomen. Dat wordt nu gekopieerd naar de recreatiedomeinen. Er is voortaan ook sprake van gedifferentieerde straffen: iemand die over de omheining klimt, zal bijvoorbeeld een lichtere straf krijgen dan iemand die een steward aanvalt.

Verlinden verwijst dus naar dat initiatief van CD&V-kamerlid Franky Demon. "Ik moedig een snel debat daarover aan en zal daar vanzelfsprekend aan deelnemen." Ze wijst er evenwel op dat burgemeesters bij overlast in recreatiegebieden en -zones ook een plaatsverbod kunnen opleggen.

Dat plaatsverbod wordt sinds 2021 opgenomen in de centrale databank van de politie. Elke politieagent die iemand controleert, kan dus nagaan of er al dan niet een plaatsverbod tegen iemand van kracht is. In geval van overtreding kan een GAS-boete worden opgelegd en zal de persoon van de plaats worden verwijderd, zegt Verlinden maandagavond.