Na verbod van stad Antwerpen verhuist Belgisch kampioenschap beerpong naar Lichtervelde

De nieuwe organisator, het Beats n' Bots Festival in Lichtervelde, wil het over een andere boeg gooien. Zegt ook één van de organisatoren Kevin Dehullu: "Bij eerdere edities van het Belgisch kampioenschap beerpong stond alcoholconsumptie soms centraal. Wij willen een ander beeld neerzetten. We promoten verantwoord drinken en benadrukken dat het niet draait om overmatig drinken. We zien het Belgisch kampioenschap beerpong als een (café)sport, waarbij de nadruk ligt op het spelplezier en de sociale aspecten ervan. We willen laten zien dat het gaat om plezier, sportiviteit en gemeenschapsgevoel. En we koppelen er het Beats n'Bots Festival aan, zo creëren we een echte festivalsfeer."

Het Belgisch kampioenschap beerpong 2023 en het Beats n' Bots Festival vinden op 2 september plaats in Lichtervelde.