Wespennest gevonden? Raadpleeg voortaan het nationaal wespenloket

Om de noodcentrales 112 en 101 te ontlasten, werd in juli 2021 het onlineloket www.1722.be opgericht voor niet-dringende brandweerhulp bij stormweer of wateroverlast. Dat platform wordt nu uitgebreid met een nationaal wespenloket. Burgers worden via het onlineloket doorverwezen naar de website van hun lokale hulpverleningszone. Daar kunnen ze opzoeken wie ze kunnen inschakelen om wespennesten in hun buurt te verdelgen.