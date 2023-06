Nieuwe natuur- en erfgoedkaart voor Ternat: “Onze gemeente heeft veel te bieden”

De nieuwe natuur- en erfgoedkaart is eigenlijk een stratenplan van de gemeente waarop al het erfgoed staat, de belangrijkste monumenten en ook de natuurgebieden. “We hebben ook geprobeerd om al onze trage wegen die toegankelijk zijn in kaart te brengen”, zegt schepen van Milieu en Erfgoed Geert De Feyter (CD&V). “Op die manier is het een toeristische kaart geworden om mensen uit te nodigen om deze zomer toch eens de mooie plekken in Ternat te ontdekken.”

Ternat heeft volgens de schepen veel te bieden. “Zo hebben we het middeleeuws kasteel Kruikenburg en het park Kruikenburg. In het verlengde heb je ‘den Dreef’, een beschermd landschap waar ook de serie ‘Thuis’ werd opgenomen. We hebben ook mooie wandelpaden in de aanbieding, zoals het wandelpad met vlonderpaden achter de vijver van Sint-Anneke.”