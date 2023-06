Onderzoek naar sociale fraude bij onderaannemer uit Lokeren die werkt voor slachthuizen

De politie van Lokeren houdt al een hele tijd een onderaannemer uit Lokeren in de gaten op vermoeden van sociale fraude. De politie viel daarom een week geleden binnen in slachthuizen in Zele, Zottegem, Temse en Mechelen. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het Arbeidsauditoraat van Dendermonde, en met medewerking van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

Bij de inval is heel wat materiaal in beslag genomen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de onderaannemer uit Lokeren op grote schaal fraudeerde met de officiële registratie van werkuren en facturaties, maar het onderzoek is nog volop aan de gang. Er zal ook onderzocht worden of er een link is naar mensenhandel en sociale uitbuiting. In de zaak werd nog niemand gearresteerd.