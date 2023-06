Stadhuis van Tongeren na 10 jaar volledig gerestaureerd

Na 10 jaar is de restauratie van het stadhuis van Tongeren eindelijk volledig afgerond. Het werd vandaag officieel geopend. Het stadhuis moest destijds gesloten worden omdat er regenwater binnenstroomde langs het dak. "Dat deed pijn in het hart", zegt burgemeester Patrick Dewael (Tongeren.nu). Hij is dan ook in de wolken tijdens de opening: "Het dak werd hersteld en daarna startte de stad een ingrijpende restauratie. Ons geduld wordt beloond. Het resultaat is prachtig", zegt hij.