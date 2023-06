Inwoners Kortemark voeren actie tegen stort Silvamo: "Te hoge PFAS-waarden en stort ligt in centrum van de gemeente"

Onderweg werd met flyers gezwaaid die oproepen om je bloed te laten onderzoeken op PFAS. Dat zijn chemische stoffen die in het lichaam kunnen zitten. "We zien dikwijls dat mensen zelf een bloedstaal laten nemen om te kijken hoe het met hun gezondheid zit. Met die stalen willen we de overheden overhalen om een ander standpunt in te nemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft om te weten of en hoeveel PFAS hij of zij in het bloed heeft." Daarom organiseert klimaatbeweging Climax deze week bloedafnames op verschillende plaatsen in Vlaanderen waar PFAS is vastgesteld.